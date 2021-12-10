Москва, , 13:03 — REGNUM На PREMIER состоялась премьера 4-серийного документального фильма «ВХУТЕМАС» о колыбели русского авангарда — Высших художественно-технических мастерских.

ВХУТЕМАС были созданы на заре Советского Союза в 1920 году, но спустя десять лет уничтожены и забыты под девизом «борьбы с формализмом». Сейчас творения свободных художников продаются за миллионы на аукционах и их работы вдохновляют современных деятелей искусств.

К 100-летию мастерских были собраны уникальные видео и фотоархивы, интервью с ведущими специалистами в области русского авангарда, историками и наследниками художников.

Историю свободных мастерских в документальном фильме рассказывают Зельфира Трегулова, Анна Трапкова, Елизавета Лихачева, Дмитрий Швидковский и другие эксперты.