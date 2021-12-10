Тюмень, , 13:02 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанут руководитель сети автозаправок и его главный бухгалтер, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

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По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемые, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации и налога на имущество, подробили бизнес. Для этого они привлекли пять своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. ИП занимались розничной торговлей топлива по упрощённой системе налогообложения. Это позволило организации минимизировать налоговую нагрузку и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн рублей.

Владелец сети автозаправок и его главный бухгалтер обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Пособничество в уклонении от уплаты налогов»).

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.