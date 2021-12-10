Магас, 10 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Ингушетии открыли памятник погибшим сотрудникам органов внутренних дел Курганской области. Он установлен в Малгобекском районе — на территории временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо Кавказском регионе, сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

Гвоздика

Открытие памятника приурочено к Дню Героев Отечества. На гранитной плите — имена пяти сотрудников полиции из Курганской области — Максима Макаренко, Александра Малафеева, Сергея Достовалова, Андрея Прищенко, Константина Евдомашко, погибших в 2008 году при выполнении служебных обязанностей во время командировки в Ингушетию.

Напомним, 2 июля 2008 года во время проведения спецоперации в ингушском городе Малгобеке погибли оперуполномоченный УБОП УВД по Курганской области старший лейтенант 23-летний Александр Малафеев и 26-летний оперуполномоченный ОУР ОМ «Октябрьский» УВД по Кургану старший лейтенант Максим Макаренко. Получили ранения еще четверо. Спустя три дня машину сотрудников МВД обстреляли, когда они везли раненым товарищам в госпиталь лекарства и деньги. Погиб 37-летний капитан милиции Сергей Достовалов, еще четыре сотрудника были тяжело ранены.

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