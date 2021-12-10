Вологда, , 13:02 — REGNUM В Вологодской области за последние сутки жертвами ковида стали 18 человек. Общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло в регионе до 2709.

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По данным оперштаба, 9 декабря в области было выявлено 358 носителей коронавируса, всего с начала пандемии — 93 798.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был обнаружен у 30 873 человек.