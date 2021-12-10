Баку, , 13:06 — REGNUM Приграничные позиции Азербайджана 10 декабря обстреляли с армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, инцидент произошёл около 12:00 по местному времени (11:00 мск). Обстреляны были позиции в Кельбаджарском районе. В минобороны также обвинили армянскую сторону в сосредоточении дополнительных войск и техники возле границы.

«В результате ответных мер, предпринятых нашими подразделениями в короткие сроки, противная сторона была подавлена, а её провокационная деятельность пресечена», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 9 декабря Баку обвинил ВС Армении в смерти азербайджанского военнослужащего в результате обстрела. В Ереване заявили, что не вели стрельбу по азербайджанским позициям.

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