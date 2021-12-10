Москва, 10 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Законопроект, в два раза увеличивающий выплаты к страховой пенсии по старости для граждан старше 70-и лет, разработали депутаты Госдумы от фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Предлагается пенсионерам с 70 лет в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

«В 2021 году её размер составляет 6044 рублей, а мы предлагаем повысить до 12 088 рублей», — сказал Миронов.

Он также напомнил, что сейчас такую доплату получают граждане, достигшие 80-летнего возраста. Парламентарии предлагают ввести такие выплаты с 70 лет.

«На реализацию положений законопроекта о двукратном увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости людям, достигшим возраста 70 лет, нужно ещё 53,9 мрлд рублей», — рассказал Миронов.

Инициатива направлена в правительство РФ для получения официального отзыва.