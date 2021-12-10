Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была вынуждена 9 декабря защищать введенные американскими властями ограничения на въезд людей из восьми стран южной Африки, когда журналист Саймон Атеба назвал «расистскими», поскольку штамм «Омикрон» коронавируса, из-за которого и был введен запрет, обнаружен на сегодняшний день уже 57 странах, сообщает New York Post.

Журналист африканского агентства Today News Africa поднял этот вопрос во время ежедневного брифинга в Белом доме.

«Штамм «Омикрон» обнаружен в 57 странах», — подчеркнул он. — Сегодня ВОЗ опубликовала заявление, в котором говорится, что в Африке зарегистрировано 46% из почти 1000 случаев в мире. Но 70 — почти 70 — стран мира ввели запреты на поездки только для чернокожих африканцев. И США входят в число стран, которые ввели санкции только против восьми африканских стран, в то время как вариант применяется в 57 странах.

«Почему бы вам просто не отменить его или не принять меры предосторожности для всех стран, в которых он [штамм] обнаружен? Что бы вы сказали тем, кто считает, что это расистский запрет, направленный только на африканские и чернокожие африканские страны?» — продолжил журналист.

По словам Псаки, США ни в коем случае не стремятся поступить таким образом со странами Африки.

«Саймон, мы проводим оценку каждый божий день», — добавила Псаки. — Мы не хотим, чтобы эти меры носили постоянный характер».