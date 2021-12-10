Рабат, 10 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Власти Марокко решили продлить ограничения на въезд и выезд из страны, которые вступили в силу 29 ноября. Об этом 10 декабря сообщает издание Akhbarna.

Pixabay.com Самолёт

По данным журналистов, решение было принято из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», особенно в Африке.

Местные СМИ также сообщают, что решение о сокращении числа рейсов, в/из Марокко было принято из-за действий властей Алжира. Дипломатический скандал привёл к тому, что Алжир закрыл своё воздушное пространство для всех самолётов, которые следуют в Марокко, что привело к резкому сокращению пассажирских рейсов и туристического потока.

Однако официальные лица Марокко подчёркивают, что решение является частью мер, принятых «для сохранения достижений, накопленных Марокко в борьбе с пандемией и защиты здоровья граждан».