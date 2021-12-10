Кишинёв, 10 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. С призывом к зарубежным странам не посылать наблюдателей на выборы президента Приднестровья, которые состоятся 12 декабря, обратилось министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии. Об этом 10 декабря написал пресс-секретарь молдавского внешнеполитического ведомства Даниэл Водэ на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«МИДЕИ по дипломатическим каналам призвало всех внешних партнеров воздержаться от делегирования наблюдателей и участия в этом незаконном процессе», — говорится в сообщении Водэ.

Кроме того, он отметил, что МИДЕИ Молдавии рассматривает любое участие в выборах в Приднестровье как вызов суверенитету и территориальной целостности республики, а также считает, что подобные действия «подрывают процесс урегулирования приднестровского конфликта».

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Молдавии депортировали российского учёного, политолога Наталью Нарочницкую.