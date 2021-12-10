Ташкент, , 12:57 — REGNUM Государственные ведомства и административные службы в городе Самарканде будут перенесены за пределы исторического центра. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что накануне, с представлением проектов, которые будут реализованы в Самаркандской области, ознакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Проекты нацелены на превращение Самарканда в современный город, повышение комфорта жизни населения, деятельности предпринимателей и инвесторов, развитие сферы туризма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что государственные ведомства и административные службы будут перенесены за пределы исторического центра. Планируется строительство двух тоннелей и двух мостов.

«Как известно, в ближайшие годы ожидается превращение Самарканда в город-миллионник. Для этого в состав города будут включены отдельные территории соседних районов», — говорится в сообщении.