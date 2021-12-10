Москва, , 12:56 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил организовать ежегодные выплаты 13-й пенсии для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря. Инициатива направлена в правительство РФ для получения отзыва.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«По нашей оценке, на выплату 13-й пенсии потребует около 654,8 млрд рублей», — отметил Миронов.

По его словам, обычно в декабре граждане начинают активно брать потребительские кредиты, происходит всплеск микрофинансового кредитования.

«Охотнее всего банки и МФО дают деньги пенсионерам. Доходы у них не большие, но люди преклонного возраста по понятным причинам всё равно считаются привлекательными заёмщиками, ведь каждый месяц они получают пенсию. Если же у них возникнут сложности с погашением, то кредиторы смогут взыскать долг через суд с последующим принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию», — пояснил парламентарий.

Миронов рассчитывает на то, что получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов.

«Людям не придётся залезать в долг, а потом гасить их с большими непосильными процентами», — добавил Миронов.

Еще одну, 13-ю пенсию нужно выплачивать для борьбы с бедностью в стране, уверен депутат.

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