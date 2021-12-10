Красногорск, , 12:57 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 10 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1712 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 96 случаев больше аналогичного показателя 9 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1616 человек, а днем ранее — у 1854 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 10 декабря в России было выявлено 30 873 новых случаев заражения коронавирусом.

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