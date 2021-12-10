Краснодар, 10 декабря 2021, 12:55 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 693 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 107 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 10 декабря. Сутками ранее, 9 декабря, сообщалось о 677 новых пациентах.
Всего в Краснодарском крае с марта 2020 года подтверждено 106 128 случаев заражения коронавируса, в числе заболевших — 8 476 детей. Выздоровевшими признаны 81 702 человека. Скончались в общей сложности 9 281 пациент с COVID-19.
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На 10 декабря в стационарах с подозрением на коронавирус находятся 5 229 жителей, у 2 969 из них диагноз подтверждён. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 107 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — шесть человек.