Краснодар, , 12:55 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 693 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 107 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 10 декабря. Сутками ранее, 9 декабря, сообщалось о 677 новых пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«На 10 декабря в Краснодаре положительный тест получили 307 человек, в Сочи — 61, в Новороссийске — 32. В Выселковском районе 26 жителей с инфекцией, в Кореновском — 25, в Туапсинском — 24, в Кавказском — 20. По 17 зараженных в Тимашевском и Тихорецком районах, по 16 — в Абинском и Динском районах. 14 случаев заболевания отмечено в Армавире, 13 — в Ейском районе, 10 — в Анапе, девять — в Калининском и Северском районах», — сообщили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае с марта 2020 года подтверждено 106 128 случаев заражения коронавируса, в числе заболевших — 8 476 детей. Выздоровевшими признаны 81 702 человека. Скончались в общей сложности 9 281 пациент с COVID-19.

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На 10 декабря в стационарах с подозрением на коронавирус находятся 5 229 жителей, у 2 969 из них диагноз подтверждён. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 107 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — шесть человек.