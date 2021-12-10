Калуга, 10 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Калужский школьник Роман Коренков занял первое место в конкурсе детского рисунка, посвященном борьбе с коррупцией, сообщили 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Юный художник Роман Коренков и его рисунок

В Следственном комитете Российской Федерации подвели итоги ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией. В конкурсе приняли участие дети и внуки сотрудников Следственного комитета России, студенты первого курса академий, учащиеся кадетских корпусов и кадетских классов ведомства. В своих творческих работах юные художники проявили яркость и индивидуальность, заложив в рисунки различные смыслы, отражающие негативное влияние коррупции на общество.

Конкурсная комиссия под руководством заместителя председателя СК России Александра Федорова поблагодарила детей и подростков за участие. Благодаря подобных конкурсов правоохранителям удается повысить правосознание подрастающего поколения, содействовать его морально-нравственному воспитанию и способствовать развитию у молодых людей творческого потенциала.