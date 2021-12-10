Буэнос-Айрес, , 12:54 — REGNUM Аргентина отмечает 38-ю годовщину возвращения к демократии народными гуляниями и церемониями с участием экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы Да Силвы и экс-президента Уругвая Хосе Мухики. Об этом пишет Prensa Latina.

Аргентина

В этот день в 1983 году военная диктатура ушла в отставку, и Рауль Альфонсин вступил в должность президента Аргентины.

Церемонию на Площади Мая в Буэнос-Айресе возглавят президент страны Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес.

«В эту пятницу мы снова встретимся на Площади Мая, чтобы отпраздновать демократию и права человека», — написал Фернандес в своём аккаунте в Twitter.

Памятные мероприятия, в которых, как ожидается, примут участие более 200 тысяч человек, совпадут с очень важной новостью: недавним назначением Аргентины председателем Совета ООН по правам человека в 2022 году.

В рамках мероприятия «Демократия навсегда» выступит также бразилец Лула да Силва, поддерживающий товарищеские связи с Фернандесом, который даже навещал его в тюрьме в Куритибе задолго до того, как он стал президентом Аргентины.

В большом празднике примут участие такие музыканты, как Петеко Карабахаль, Los Súper Ratones, Виктор Эредиа, Тереса Пароди, Барби Реканати, Masacre, Ráfaga, Франсиско Ломбрес, Orquesta Popular de San Bomba и Долорес Сола.