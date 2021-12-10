Москва, , 12:54 — REGNUM Большинство жителей России (76%) называют себя «семейными людьми». Они проживают в семьях из двух и более человек и ведут общее хозяйство, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Семейный архив Пресс-служба губернатора Тюменской области

Улучшения семейного благополучия в ближайший год ожидают 39% опрошенных семейных граждан. Полагают, что оно останется таким же 33%. Негативных перемен в семье ждут 33%. Затруднились ответить 14%.

Говоря о семейном благополучии в будущем (на ближайшие пять лет), 42% заявили, что ожидают улучшения благополучия их семей. Предполагают, что существенно ничего не изменится, 16%. Доля пессимистов — 13%. Затруднились с ответом 29%.

Телефонный опрос проведен 21 — 24 ноября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми главными критериями семейного благополучия в представлении жителей России являются взаимоотношения внутри семьи (9,02 балла из 10 возможных).

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