Кызыл, , 12:53 — REGNUM В Туве за почти 15 лет удалось стабилизировать популяцию волков на научно обоснованном и приемлемом для аграриев уровне. Всего за эти годы численность хищников сократилась в два раза — с 2860 до 1388 особей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Волк

«За эти годы численность волков на территории Тувы была сокращена более чем в 2 раза — с 2860 до 1388 особей. Чтобы достичь допустимого количества зверя, нужно изъять еще более 300 единиц», — отметили в правительстве.

В связи с этим власти республики утвердили показатели добычи волков в 2022—2024 годы на уровне 21,8% от численности. Как отмечается, в дальнейшем основной задачей станет поддержание популяции на уровне 900−1000 особей.

За отстрел каждого волка охотникам в 2022 году будут платить по 8 тыс. рублей за взрослого зверя и 4 тыс. за детёныша. На эти цели в бюджете предусмотрены 2,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, волки являются для местных животноводов серьёзной проблемой, а ущерб от них исчисляется десятками миллионов рублей. Так, самым тяжёлым выдался 2008 год, когда хищники зарезали скот на сумму более 150 млн рублей, а общие потери за 15 лет приближаются к 1 млрд рублей.

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