Симферополь, , 12:52 — REGNUM Власти Украины решились на провокацию в Азовском море, поскольку чувствовали прикрытие США, считает председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Cовместные учения Украины и США Mil.gov.ua

«Я убеждена, что Киев решился на провокацию в Азовском море, поскольку чувствовал прикрытие со стороны США», — сказала она РИА Новости.

Напомним, судно «Донбасс» ВМС Украины вышло с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива без положенных в таком случае заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом.

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Судно не реагировало на требования российских пограничников и приблизилось к Керченскому проливу на 18 миль. Позже корабль сменил курс на обратный.

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