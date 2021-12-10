Ереван, , 12:52 — REGNUM В Ереване протестующие члены «Освободительного движения» 10 декабря прорвались в здание МИД Армении. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, правоохранители сначала потребовали от участников акции покинуть здание. Когда они не выполнили требование, протестующих силой вывели на улицу и задержали. Организатор акции Ара Зограбян заявил журналистам, что задержания уже стали «почерком» работы правоохранителей.

«В случае акций протеста существуют определенные правила: если кто-то мешает нормальным действиям, то надо подойти к организатору акции, потребовать исключить данное препятствие, затем об этом дважды надо предупредить по громкоговорителю, только потом можно человека удалить, а не подвергать приводу», — сказал Зограбян.

Напомним «Освободительное движение» проводит уличные акции с ноября. Члены движения обвиняют правительство республики в том, что оно якобы собирается сдать Нагорный Карабах Азербайджану. Они требуют официального ответа МИД Армении по этому вопросу.

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