В Армении протестующие прорвались в здание МИД
Ереван, 10 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ереване протестующие члены «Освободительного движения» 10 декабря прорвались в здание МИД Армении. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».
По данным журналистов, правоохранители сначала потребовали от участников акции покинуть здание. Когда они не выполнили требование, протестующих силой вывели на улицу и задержали. Организатор акции Ара Зограбян заявил журналистам, что задержания уже стали «почерком» работы правоохранителей.
«В случае акций протеста существуют определенные правила: если кто-то мешает нормальным действиям, то надо подойти к организатору акции, потребовать исключить данное препятствие, затем об этом дважды надо предупредить по громкоговорителю, только потом можно человека удалить, а не подвергать приводу», — сказал Зограбян.
Напомним «Освободительное движение» проводит уличные акции с ноября. Члены движения обвиняют правительство республики в том, что оно якобы собирается сдать Нагорный Карабах Азербайджану. Они требуют официального ответа МИД Армении по этому вопросу.