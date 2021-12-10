Ереван, 10 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ереване протестующие члены «Освободительного движения» 10 декабря прорвались в здание МИД Армении. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

По данным журналистов, правоохранители сначала потребовали от участников акции покинуть здание. Когда они не выполнили требование, протестующих силой вывели на улицу и задержали. Организатор акции Ара Зограбян заявил журналистам, что задержания уже стали «почерком» работы правоохранителей.

«В случае акций протеста существуют определенные правила: если кто-то мешает нормальным действиям, то надо подойти к организатору акции, потребовать исключить данное препятствие, затем об этом дважды надо предупредить по громкоговорителю, только потом можно человека удалить, а не подвергать приводу», — сказал Зограбян.

Напомним «Освободительное движение» проводит уличные акции с ноября. Члены движения обвиняют правительство республики в том, что оно якобы собирается сдать Нагорный Карабах Азербайджану. Они требуют официального ответа МИД Армении по этому вопросу.