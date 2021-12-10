Кострома, 10 декабря 2021, 13:08 — REGNUM Костромской государственный цирк возобновит работу после двухмесячной паузы, взятой из-за введения QR-кодов. Об этом руководство учреждения сообщило в социальных сетях.
Напомним, в октябре учреждение приостановило работу, сославшись на экономические потери от введения пропускной системы. На данный момент QR-коды действуют в кинотеатрах, общепите, торговых центрах, непродовольственных магазинах. Требования касаются танцевальных студий, бань и саун, спортзалов, парикмахерских, детских развлекательных аттракционов и кружков. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 1 декабря текущего года, однако её продлили ещё на два месяца — до 1 февраля 2022 года.
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