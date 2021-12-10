Саратов, , 12:49 — REGNUM В Саратовской области за прошедший день от последствий заражения коронавирусом скончались 16 пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 4802 человека, сообщает 10 декабря региональный минздрав.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли семь мужчин и девять женщин в возрасте от 44 лет до 91 года, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтвердили 125 613 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровел 109 141 человек.

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