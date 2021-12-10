Чебоксары, , 12:45 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор бывшему полицейскому, который находился за рулём в пьяном виде и сбил человека. Ему назначили условный срок, судебное решение может быть опротестовано, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 1 сентября 2021 года в Ибресинском районе. По данным следствия, экс-участковый уполномоченный полиции сел за служебный UAZ Patriot в состоянии алкогольного опьянения и во время движения сбил пешехода, прижав его к припаркованной фуре. Правоохранители установили, что это произошло при выезде на обочину, которая частично примыкала к дороге, предназначенной для встречного движения.

В надзорном ведомстве отмечают, что обвиняемый вину признал, сославшись на потерю контроля при управлении автомобилем. По его словам, пешехода на момент происшествия он не заметил. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

После ДТП фигуранта уголовного дела уволили из органов внутренних дел. Суд признал его виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения с причинением тяжкого вреда здоровью пострадавшему (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Приговором ему назначено 3,5 года условного срока с трёхлетним испытательным сроком. Также года на два года лишили водительских прав. Решение суда не вступило в силу.

В прокуратуре Чувашии отмечают, что приговор может быть обжалован, так как государственный обвинитель настаивал на реальном сроке. Данный вопрос будет решён после изучения судебного постановления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Аликовском районе Чувашии осуждён 33-летний местный житель, который сбил школьницу и бросил пострадавшую на дороге. Водитель получил условный срок.

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