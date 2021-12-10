Тбилиси, , 12:45 — REGNUM Публикация издания Bloomberg о том, что «страны Восточной Европы возмущены предложением, сделанным Байденом России», вызвала отклики у грузинских пользователей соцсетей, большей частью негативные и иронично-саркастичные в адрес главы «стратегического партнера» Грузии. Публикацию в переводе на грузинский язык запостила на своей странице в соцсети Facebook телекомпания «Имеди».

Памятник российско-грузинской дружбе в Москве. Скульптор — Зураб Церетели, архитектор — Андрей Вознесенский Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

"Что, прижал тебя Вова, да? Где она, Америка 70-х? Давно бы тебе прострелили лоб, но сейчас у вас свирепствует либерастический фашизм, и некоторые испуганы, а некоторые настолько за… стены, что лишились способности здраво мыслить! И Миша у нас праздновал проигранную войну, и Пашинян сумел сделать то же самое. А тебя афганцы в тапочках вытурили пинками под зад. А сейчас Вова прижал тебя. Но это ведь победа Америки?!» — саркастично заметил П.К.

«Американцы афганцев победить не смогли, а с Россией что смогут сделать? Все ограничения против России бумерангом возвращаются им обратно, а в конце остаются обеспокоенными», — поддержал его Г.К.

«У Америки есть запасы на 200 лет вперед, пусть Россия беспокоится. Неправильные оценки. Деньгами задушит (Америка) Россию», — возразил предыдущим участникам обсуждения Д.К.

«И Америки, и России (далее нецензурно)», — высказалась Р.К.

«И где вы, женщины, ругаться научились, мужчин переплюнули», — заметил Г.Г.

«Значит, возмутились? Это чуть больше чем обеспокоились, или как?» — иронично откликнулся М.М.

Не меньше возмущения высказали в соцсетях в адрес генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявление которого о «сильном ответе на ожидаемую агрессию России против Украины» запостило на своей странице в Facebook издание ambebi.ge.

«Да, обеспокоитесь сейчас и все. У вас же большой опыт выражения беспокойства», — съязвил А.С.

«И какой конкретно ответ дашь? Осудишь и обеспокоишься?», — поддержал его М.Г.

«Безмерно обеспокоитесь, встав на ноги, а потом медленно и мягко опуститесь в кресло», — заметил З.М.

«Интересно, кто им еще верит?» — поинтересовался М.М.

«Путину на вас глубоко наплевать», — сообщил Г.Д.

«России плевать на санкции», — согласился Г.К.