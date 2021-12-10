Тбилиси, 10 декабря 2021, 12:45 — REGNUM Публикация издания Bloomberg о том, что «страны Восточной Европы возмущены предложением, сделанным Байденом России», вызвала отклики у грузинских пользователей соцсетей, большей частью негативные и иронично-саркастичные в адрес главы «стратегического партнера» Грузии. Публикацию в переводе на грузинский язык запостила на своей странице в соцсети Facebook телекомпания «Имеди».
«Американцы афганцев победить не смогли, а с Россией что смогут сделать? Все ограничения против России бумерангом возвращаются им обратно, а в конце остаются обеспокоенными», — поддержал его Г.К.
«У Америки есть запасы на 200 лет вперед, пусть Россия беспокоится. Неправильные оценки. Деньгами задушит (Америка) Россию», — возразил предыдущим участникам обсуждения Д.К.
«И Америки, и России (далее нецензурно)», — высказалась Р.К.
«И где вы, женщины, ругаться научились, мужчин переплюнули», — заметил Г.Г.
«Значит, возмутились? Это чуть больше чем обеспокоились, или как?» — иронично откликнулся М.М.
Не меньше возмущения высказали в соцсетях в адрес генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявление которого о «сильном ответе на ожидаемую агрессию России против Украины» запостило на своей странице в Facebook издание ambebi.ge.
«Да, обеспокоитесь сейчас и все. У вас же большой опыт выражения беспокойства», — съязвил А.С.
«И какой конкретно ответ дашь? Осудишь и обеспокоишься?», — поддержал его М.Г.
«Безмерно обеспокоитесь, встав на ноги, а потом медленно и мягко опуститесь в кресло», — заметил З.М.
«Интересно, кто им еще верит?» — поинтересовался М.М.
«Путину на вас глубоко наплевать», — сообщил Г.Д.
«России плевать на санкции», — согласился Г.К.