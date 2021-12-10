Тверь, , 12:45 — REGNUM Активная вакцинация против коронавируса, а также ревакцинация ведётся на предприятиях Тверской области, на ряде производств привиты уже более 90% сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 декабря в пресс-службе правительства Тверской области

Вакцинация против коронавируса Пресс-служба правительства Тверской области

В частности, против коронавируса вакцинировались более 84% сотрудников производственного объединения «Дмитрогорское» подразделения ГК «Агропромкомплектация» в Конаковском и Ржевском районах.

В общей сложности на предприятиях производственного объединения работают более трёх тысяч сотрудников, массовая вакцинация на предприятии началась в июне, а с ноября приступили к ревакцинации. Привиться можно как в поликлиниках по месту регистрации, так и в медицинском кабинете ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», где работает выездная бригада врачей.

«Моя супруга — медик, она сделала прививку раньше меня, и потом уже по ее рекомендации решил привиться сам. Удобно, что вакцинироваться можно было в медкабинете по предварительной записи. Прививку перенес достаточно легко, без каких-либо осложнений», — рассказал главный инженер ООО «Агропромтранс» Валерий Мухаметшин.

Также на предприятиях регулярно проводится проверка уровня антител к коронавирусной инфекции, по результатам анализов и по рекомендации врача проводится ревакцинация.

Всего в Тверской области против коронавирусной инфекции привились 580 854 жителя, за прошедшие сутки прививки сделали 2 288 человек. Более 213 тысяч сделавших прививку — представители старшего поколения.

Всего Тверская область получила 737 004 комплектов вакцины, в настоящее время остаток вакцины против коронавирусной инфекции равен 181 803.

Привиться от коронавируса в Тверской области можно в любом из 127 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно — в медицинских учреждениях и торговых центрах. Жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных вакцинальных бригад. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим». Записаться на прививку жителям Твери и районов области можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов, которые размещены на сайте минздрава региона.