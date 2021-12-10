Токио, , 12:45 — REGNUM На территории Японии было выявлено восемь новых случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 10 декабря сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского правительства Сэйдзи Кихара.

Эпидемия коронавируса в Японии Russian.news.cn

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Также он уточнил, что два человека из этого числа — это люди из так называемых «близких контактов» дипломата из Намибии, ставшего первым зарегистрированным в стране заразившимся новой разновидностью коронавируса.

В результате этого, общее количество заразившихся в Японии штаммом коронавируса «Омикрон» возросло до восьми человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что на территории России было выявлено четыре независимых полногеномных штамма коронавируса «Омикрон» у туристов, которые вернулись из других стран.