Салехард, , 12:44 — REGNUM На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 897 человека. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 893 — на четыре человека меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ЯНАО на 10 декабря подтвердили 59 739 случаев заражения коронавирусом, вылечились 53 624 человека.

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