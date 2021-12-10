Раменское, Московская область, 10 декабря 2021, 12:44 — REGNUM Причиной дорожной аварии, в которой погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров, стал выезд грузовика на встречную полосу. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ДТП
ДТП

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 «Урал». В аварии, точные обстоятельства которой пока устанавливаются, погибли два человека, в том числе 60-летний депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд грузовика Renault на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Toyota. Уточняется, что оба погибших находились в салоне легковушки.

Зафиров представлял в Мособлдумы интересы избирателей Воскресенского избирательного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло вечером 9 декабря на 65-м километре трассы М5 «Урал».

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