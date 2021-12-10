Раменское, Московская область, 10 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Причиной дорожной аварии, в которой погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров, стал выезд грузовика на встречную полосу. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ДТП

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 «Урал». В аварии, точные обстоятельства которой пока устанавливаются, погибли два человека, в том числе 60-летний депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд грузовика Renault на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Toyota. Уточняется, что оба погибших находились в салоне легковушки.

Зафиров представлял в Мособлдумы интересы избирателей Воскресенского избирательного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло вечером 9 декабря на 65-м километре трассы М5 «Урал».