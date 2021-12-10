Пенза, , 12:44 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 10 декабря зарегистрировали 95 399 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 348. Обновленные данные публикует общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне в регионе заболели 350 человек. Выздоровели с начала пандемии 70 349 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 649 человек.

Скончались всего 4390 пациентов с коронавирусом, из них 13 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 9 956 679.

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