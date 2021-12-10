Махачкала, , 12:42 — REGNUM Дагестан и один из крупнейших регионов России в Сибирском федеральном округе — Омскую область — свяжет прямое авиасообщение. Из столицы Дагестана в город Омск запустят регулярный рейс. Его будет выполнять раз в неделю авиакомпания Red Wings, сообщили в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

Самолет PublicDomainPictures

«Вылет из аэропорта Махачкалы в пятницу в 01:15, прибытие в Омск в 07:35, вылет в обратном направлении в 16:30, прибытие в Махачкалу в 17:15. Время указано местное для каждого аэропорта», — сообщила «Интерфаксу» помощник гендиректора аэропорта Махачкалы по связям с общественностью Сапура Магомедова.

Выполнять регулярные полеты будут на самолетах Superjet 100 вместимостью 100 человек.

Напомним, с сентября 2021 года из Дагестана также стартовали авиаперелеты в Крым. Прямые регулярные рейсы из Махачкалы в Симферополь выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Читайте также: Крым и Дагестан впервые свяжут прямые регулярные авиарейсы