Багдад, 10 декабря 2021, 12:52 — REGNUM Представители армии США заявили о том, что останутся на территории ряда стран Ближнего Востока, даже после официального решения о выводе контингента. Об этом сообщает курдский телеканал Kurdistan 24 со ссылкой на свои источники.
По информации журналистов издания, силы возглавляемой США коалиции, официально известной как «Объединенная совместная оперативная группа — Операция «Внутренняя решимость» останутся в Ираке после официального окончания своей миссии.
Издание цитирует заявление генерал-майора Джон Бреннона, согласно которому военные сосредоточатся на консультировании и подготовке местных кадров.
«Многие храбрые мужчины и женщины отдали свои жизни, чтобы гарантировать, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не вернется. По мере того, как мы завершаем нашу боевую роль, мы останемся здесь, чтобы консультировать, помогать и поддерживать армию Ирака по приглашению правительства страны», — заявил Джон Бреннон.
Также военные США планируют остаться на территории Сирии, где окажут поддержку местным курдским формированиям.