Багдад, , 12:52 — REGNUM Представители армии США заявили о том, что останутся на территории ряда стран Ближнего Востока, даже после официального решения о выводе контингента. Об этом сообщает курдский телеканал Kurdistan 24 со ссылкой на свои источники.

Армия Ирака Tasnimnews.com

По информации журналистов издания, силы возглавляемой США коалиции, официально известной как «Объединенная совместная оперативная группа — Операция «Внутренняя решимость» останутся в Ираке после официального окончания своей миссии.

Издание цитирует заявление генерал-майора Джон Бреннона, согласно которому военные сосредоточатся на консультировании и подготовке местных кадров.

«Многие храбрые мужчины и женщины отдали свои жизни, чтобы гарантировать, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не вернется. По мере того, как мы завершаем нашу боевую роль, мы останемся здесь, чтобы консультировать, помогать и поддерживать армию Ирака по приглашению правительства страны», — заявил Джон Бреннон.

Также военные США планируют остаться на территории Сирии, где окажут поддержку местным курдским формированиям.