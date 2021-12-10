Париж, , 12:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет реформировать Шенгенскую зону, чтобы лучше защитить европейские границы, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА Красная Весна

По данным местных властей, в течение нескольких месяцев на границе с Польшей скопилось 7000 мигрантов. Европейские лидеры обвиняют президента Белоруссии в создании кризиса.

«Мы должны иметь возможность рассчитывать на поддержку Frontex для усиления пограничного контроля, но также и на усиление полиции, жандармов и техники», — говорится в заявлении президента Франции.

По словам главы государства, Европа должна иметь возможность контролировать свои границы, чтобы избежать трагедий, которые мы пережили, чтобы предотвратить «злоупотребление правом убежища».

Как сообщало ИА REGNUM, министр культуры Франции Розелин Бачело объявила об открытии архивов по «судебным расследованиям» войны в Алжире.

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