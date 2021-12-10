Кызыл, , 12:39 — REGNUM Тува вошла в числе 45 регионов России, которые получат из федерального бюджета средства на поддержание бюджетной стабильности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, распоряжение об этом 9 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Всего регионам выделено 29,3 млрд рублей, из которых Тува получат 1,29 млрд. Деньги пойдут на увеличение зарплаты работникам в бюджетной сфере, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий.

«Кроме того, финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов», — добавили в правительстве.