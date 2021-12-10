Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга объяснил природу так называемых световых столбов, на которые обратили внимание петербуржцы. По данным чиновников, световые столбы возникли ночью из-за ледяной пыли.

Зима в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Очевидцы наблюдали необычное явление в ночь с 9 на 10 декабря. Это вызвало неоднозначную реакцию местных жителей, строивших самые разные предположения о природе такого явления.

Комитет по благоустройству 10 декабря заявил, что это природное явление может возникнуть из-за минусовой температуры и повышенной влажности. В результате этого смешения возникли ледяные «иглы», известные также как ледяная или «алмазная» пыль. Ночью в городе всего один миллиметр такой пыли вызвал соответствующий оптический эффект.

В комитете также сообщили, что в городе продолжаются работы по уборке последствий снегопада. На улицах Петербурга 10 декабря задействованы 1027 единиц техники и 1220 дворников.

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