Москва, 10 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Самыми главными критериями семейного благополучия в представлении жителей России являются взаимоотношения внутри семьи (9,02 балла из 10 возможных), здоровье членов семьи (8,33), жилищные условия (8,1) и ощущение безопасности (8,09). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Семейные ценности

Также в перечень условий для семейного благополучия вошли уровень семейного дохода, (7,76), регулярный рост семейного дохода (7,21) и наличие семейных сбережений (6,64 балла).

Наибольший уровень удовлетворенности отмечается по критериям взаимоотношения между членами семьи (8,57) и наличию надежных друзей и знакомых (7,75). Чаще всего опрошенные удовлетворены взаимоотношениями в семье (в среднем 8,57 балла).

Опрос по телефону проведен 21 — 24 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, согласно опросу, для россиян счастье — это, прежде всего, семейное благополучие (28%).

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