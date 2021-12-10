Уфа, , 12:38 — REGNUM Порядка 11 тысяч медицинских работников, переболевших COVID-19, получили единовременные страховые выплаты в текущем году в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба профсоюза работников здравоохранения региона.

Киргизские медики Med.kg

Сообщается, что Башкирия занимает первое место в РФ по объему произведенных республиканским отделением фонда социального страхования выплат медицинским работникам, инфицированных коронавирусом. Так, с начала года около 11 тысяч медиков получили выплаты на сумму порядка 898 миллионов рублей.

«Причина не в большом количестве заболевших, а в хорошо организованной работе по учету и расследованию случаев инфицирования и конструктивной работе специалистов регионального отделения фонда социального страхования», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауля Халфина.

Отмечается, что благодаря взаимодействию всех сторон социального партнерства в Башкирии отказы в выплатах фонда социального страхования встречаются редко.