Цхинвал, 10 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в ходе заседания 10 декабря поручил премьер-министру Геннадию Бекоеву найти возможность снизить стоимость топлива в республике. Об этом сообщает агентство «Рес».

Sputnik-ossetia.ru Анатолий Бибилов

"Прорабойте вопрос, изучите его и переговорите вместе с российскими коллегами, чтобы с 1 января стоимость на дизельное топливо и бензин снизить не менее чем на два рубля», — сказал глава республики.

Цены на топливо в Южной Осетии растут с конца весны. Ранее глава минэкономразвития республики Дзамболат Тадтаев объяснил рост цен тем, что всё топливо покупается в России, где при продаже его за рубеж применяется специальный налог, чтобы не было дефицита в РФ.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в апреле 2022 года должны пройти выборы президента республики.