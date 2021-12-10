Ярославль, , 13:10 — REGNUM Виновник резонансного ДТП с двумя погибшими, произошедшего в посёлке Петровское Ярославской области, осужден на четыре года лишения свободы. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Состояние машин после ДТП Yarnews.net

Авария случилась 17 июля 2020 года. Военный «Урал» не успел затормозить перед остановившейся «Ладой» и подмял её под себя, а затем вместе с ней врезался в грузовик «Хумо». Оба водителя погибли на месте. Третья гражданская машина — «Форд Мондео», с которой «Урал» столкнулся после того как смял «Ладу», смогла выровняться и уйти на другую полосу, благодаря чему водитель выжил.

Ярославский гарнизонный суд приговорил водителя военного грузовика к 4 годам лишения свободы. Но он приговор оспорил.

На суде подсудимый указывал на то, что будучи за рулём действовал согласно приказам командиров. И что это именно они должны понести наказание за совершённое преступление.

«Кроме того, проведенные в ходе предварительного следствия судебные автотехнические экспертизы нельзя признать допустимыми доказательствами, поскольку они проведены и составлены с существенными нарушениями, которые установлены в рецензиях, проведенных специалистами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация судебных экспертов», — уточняется в приговоре позиция подсудимого.

Защита апеллировала к тому, что якобы тормоза «Урала» были неисправны, что не позволило водителю вовремя остановиться и избежать ДТП. Экспертиза, проведённая уже после происшествия подтвердила, что у машины были некоторые неисправности в тормозной системе. И по словам специалистов водитель эти нарушения мог заметить ещё перед выездом.

По итогу апелляция была отклонена, так как суд посчитал виновником ДТП водителя «Урала» — он не соблюдал дистанцию до «Лады», ехавшей впереди и из-за этого произошла авария. В том, что не была замечена техническая неисправность, водитель виноват сам. Приговор вступил в законную силу.