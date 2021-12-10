Военный, устроивший смертельное ДТП под Ростовом, осуждён на четыре года
Ярославль, 10 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Виновник резонансного ДТП с двумя погибшими, произошедшего в посёлке Петровское Ярославской области, осужден на четыре года лишения свободы. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Авария случилась 17 июля 2020 года. Военный «Урал» не успел затормозить перед остановившейся «Ладой» и подмял её под себя, а затем вместе с ней врезался в грузовик «Хумо». Оба водителя погибли на месте. Третья гражданская машина — «Форд Мондео», с которой «Урал» столкнулся после того как смял «Ладу», смогла выровняться и уйти на другую полосу, благодаря чему водитель выжил.
Ярославский гарнизонный суд приговорил водителя военного грузовика к 4 годам лишения свободы. Но он приговор оспорил.
На суде подсудимый указывал на то, что будучи за рулём действовал согласно приказам командиров. И что это именно они должны понести наказание за совершённое преступление.
Защита апеллировала к тому, что якобы тормоза «Урала» были неисправны, что не позволило водителю вовремя остановиться и избежать ДТП. Экспертиза, проведённая уже после происшествия подтвердила, что у машины были некоторые неисправности в тормозной системе. И по словам специалистов водитель эти нарушения мог заметить ещё перед выездом.
По итогу апелляция была отклонена, так как суд посчитал виновником ДТП водителя «Урала» — он не соблюдал дистанцию до «Лады», ехавшей впереди и из-за этого произошла авария. В том, что не была замечена техническая неисправность, водитель виноват сам. Приговор вступил в законную силу.