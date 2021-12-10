Москва, , 12:34 — REGNUM Денежно-кредитная политика Банка России до режима инфляционного таргетирования была неэффективной. Об этом 10 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на международном форуме «Сделано в России».

Эльвира Набиуллина Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Некоторые с ностальгией вспоминают этот режим, потому что, действительно, стабильный курс очень важен для внешнеэкономической деятельности. Но всё-таки эта стабильность была, скажем, временами и кажущейся. Потому что как только происходил внешний шок, у нас происходило резкое обесценение курса. Если посмотреть, за 20 лет у нас было три периода резкого обесценения курса», — заявила Набиуллина.