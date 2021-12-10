Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в одном из магазинов вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали 12 человек, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

Wallspaper.ru Пожар

О возгорании на улице Текучева стало известно вечером 9 декабря. Площадь, пройденная огнём, составила 50 кв. метров. Ликвидировать пожар удалось за 20 минут. На месте работали 28 человек и семь единиц техники.

Пострадавших нет. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.