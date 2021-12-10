Асунсьон, 10 декабря, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Совет директоров второй в мире по мощности ГЭС Itaipu Binacional и Национальное управление электроэнергетики (ANDE) Парагвая 9 декабря посетили калифорнийские объекты компании Tesla. Об этом сообщает парагвайское информагентство Ultima Hora со ссылкой на представителей Itaipu.

Windell Oskay Компания Tesla

Парагвайская делегация посетила объект Tesla Megapack — стационарный крупномасштабный энергонакопитель — с целью поиска решений в области электроэнергетики и энергонакопления на ГЭС Итайпу и пришла к выводу, что технологии, применяемые в батареях североамериканской компании «имеют большую применимость на территории Парагвая». Кроме того, президент ANDE Феликс Соа отметил, что генеральный план ANDE на 2021−2040 годы «рассматривает применение этой технологии для распределения и стабилизации энергосистем».

Калифорнийская система Tesla Megapack мощностью 100 Мегаватт рассчитана на обеспечение тысяч домов и предприятий энергией на несколько часов. В начале декабря Tesla направила Итайпу приглашение посетить калифорнийское предприятие с целью поделиться опытом решения крупномасштабных проблем хранения электроэнергии.