Минск, , 12:31 — REGNUM С начала 2021 года Белоруссия рассчиталась по внешним долгам на сумму порядка $2 млрд. Об этом 10 декабря сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время своего выступления в парламенте республики, его слова приводит агентство БелТА.

Роман Головченко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы рассчитались по внешним долгам в текущем году практически на $2 млрд. И до конца года на эти цели направим еще $280 млн. Таким образом, выплаты по внешнему долгу будут обеспечены в текущем году в полном объеме», — сказал он.

В то же время, как рассказал Головченко, уровень международных резервных активов Белоруссии за этот же период увеличился на $1,1 млрд.

«На 1 декабря текущего года наши золотовалютные резервы составили $8,5 млрд», — пояснил глава правительства Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что США и Евросоюз создают кризисы и являются виновниками бед не только Белоруссии.