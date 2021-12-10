Москва, , 12:30 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 3477 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщили в столичном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный прирост продемонстрировал очередной скачок — днём ранее выявили 2948 случаев заражения. Всего в Москве с начала пандемии подтверждено 1 978 376 случаев заражения вирусом.

За сутки в московские стационары госпитализировали 800 ковид-пациентов, в настоящее время на ИВЛ находится 576 человек.

За сутки московские врачи выписали по выздоровлению 3372 заболевших.