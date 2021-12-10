Грозный, 10 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. На территории Чечни задержали подозреваемого в совершении тяжких преступлений в Крыму в составе организованной преступной группы. Он в течение двух лет скрывался и был обнаружен и задержан сотрудниками крымского ФСБ и их коллегами из ФСБ и МВД Чечни, сообщили 10 декабря в пресс-службе регионального управления по Крыму и Севастополю.

Victor Задержание

Членам бандитской группы, в которую предположительно входил задержанный, инкриминируют ряд убийств по предварительному сговору, совершенных с разбоем и с применением оружия.

Задержанный в Чечне член ОПГ покинул территорию Крыма и долгое время скрывался от правоохранительных органов. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела он задержан и этапирован в Крым. Суд вынес в отношении него решение об аресте.