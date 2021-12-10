Амман, 10 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Иордании объявило о регистрации первых двух случаев заражения новым вариантом коронавируса «Омикрон» на территории стран. Об этом сообщает 10 декабря издание Roya News.

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По данным журналистов, в одном из случаев фигурирует иорданец, недавно прибывший из Южной Африки. В настоящее время пациент изолирован в отеле в Аммане на 14 дней. Второй случай заражения зафиксирован у иорданца, который в последнее время неоднократно выезжал за пределы страны. Он также был помещен в институциональный карантин в Аммане.

Власти отслеживают контакты заразившихся.

Ранее в ведомстве сообщили, что появление штамма «Омикрон» на территории Иордании является лишь вопросом времени, в связи с чем власти не будут принимать решение о закрытии границ. Чиновники сослались на исследования, согласно которым новый штамм не является более опасным, чем предыдущие.