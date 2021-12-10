Южноуральск, Челябинская область, 10 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Челябинской области руководитель одной из фирм Южноуральска осуждён за невыплату зарплаты и сокрытие денег от налогообложения. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, он задолжал сотрудникам 3,3 млн рублей, хотя имел возможность их платить. Кроме того, этот гражданин не уплатил 175 млн рублей налогов, скрыв деньги, на которые планировалось наложить взыскание.

Задолженность перед работниками была погашена в ходе следствия. А для обеспечения уплаты долгов по налогам имущество организации арестовано. Суд назначил директору организации три года лишения свободы условно.