Тбилиси, 10 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния не знает, почему Екатерина Тикарадзе решила покинуть пост главы минздрава страны. Об этом она сообщила 10 декабря на брифинге.

Facebook.com/mohgovge Екатерина Тикарадзе (в центре)

«Мне стало известно о решении министра здравоохранения уйти в отставку только вчера, — сказала замминистра. — Руководство минздрава продолжит работу в обычном режиме до конца года, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены».

Габуния отметила, что, перейдя в состав политсовета правящей партии «Грузинская мечта», Тикарадзе сможет применить свои знания для развития системы здравоохранения.

«Политика в области здравоохранения и социальной защиты — сложная область, которая предусматривает как законодательные изменения, так и необходимость в определенной политической поддержке», — отметила Габуния.

На вопрос о том, может ли она стать главой минздрава, замминистра ответила, что этот вариант не рассматривается. Она также отметила, что обычно новый министр приходит руководить ведомством со своей командой.

Напомним, Тикарадзе объявила об уходе с поста министра здравоохранения 9 декабря. Она не объяснила причину своего ухода.