Москва, 10 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Потребление, которое росло несколько последних десятилетий, может оказаться под ударом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

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«В мире разгорается достаточно жесткий экономический кризис, который вполне может переформатировать всю структуру мировой торговли и потребления, — сказал Строганов. — Кризис производства комплектующих влияет на значительное число отраслей, от телекоммуникаций и носимых устройств до автомобилей. Логистика дорожает, а грядущее снижение потребительской способности во всем мире может стать значимым ударом для экономики всегда растущего потребления, которую мы создавали последние несколько десятилетий. Однако основной удар этого кризиса до нас пока ещё не дошел, потребитель тратит, как в последний день, так что ближайшие месяцы бизнес в России, скорее всего, не слишком сильно будет задумываться о будущем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в перспективе ближайших пяти лет экономический кризис назвали вполне возможным.